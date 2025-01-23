Sinop’ta feci kaza! Karşı şeride geçerek tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

23 Ocak 2025 23:16 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:16

Sinop’ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Meydana gelen feci kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kavgalı kazalı cinnet gecesi! Biri öldü, biri ağır yaralandı, biri tutuklandı

Bursa'da kavgalı kazalı cinnet gecesi! Biri öldü, biri ağır yaralandı, biri tutuklandı

Sinop’ta hafif ticari araç​ ile tır çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Boyabat’tan Durağan ilçesine seyir halinde olan Y.Ç.’nin (72) kullandığı hafif ticari araç, Çatpınar köyü mevkisinde karşı şeride geçerek karşı yönden gelen çekici ve tır ile çarpıştı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat​ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Y. (72) ve Döndü Y. (69) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, H.Y. (45) ve Z.S.D.'nin (12) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.