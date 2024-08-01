Sinop'ta iki otomobil kazaya karıştı: 8 yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:59
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sinop Havalimanı kavşağında saat 12.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.'nin kullandığı otomobil, Sinop istikametinden havalimanı istikametine seyir halindeyken, havalimanı istikametinden Akliman yönüne dönüş yapan S.T. hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve A.D. ile diğer aracın sürücüsü S.T., yolcular Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö., T.T. ve N.T yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı