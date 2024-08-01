Sinop'ta iki otomobil kazaya karıştı: 8 yaralı

01 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:59

Sinop Havalimanı kavşağında saat 12.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.'nin kullandığı otomobil, Sinop istikametinden havalimanı istikametine seyir halindeyken, havalimanı istikametinden Akliman yönüne dönüş yapan S.T. hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve A.D. ile diğer aracın sürücüsü S.T., yolcular Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö., T.T. ve N.T yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.