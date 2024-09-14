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Sinop'ta katliam gibi kaza! Kafa kafa çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:52
Sinop&#039;ta katliam gibi kaza! Kafa kafa çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Sinop'ta meydana gelen feci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kaza Sinop'ta meydana geldi. Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı.

Sinop'ta katliam gibi kaza! Kafa kafa çarpıştılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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