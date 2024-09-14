Sinop'ta katliam gibi kaza! Kafa kafa çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:52

Sinop'ta meydana gelen feci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kaza Sinop'ta meydana geldi. Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler FETÖ'ye 17 ilde büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran her şeyi anlattı! "Eşimden şüpheleniyorum"