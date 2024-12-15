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Sinop'ta otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Aralık 2024 04:31 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 04:32
Sinop&#039;ta otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü

Sinop’ta gece saatlerinde otobüs ile otomobil çarpıştı. Feci kazada kilometrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. 

Sinop​'ta H.A. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.

Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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