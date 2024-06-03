Sinop’ta uyuşturucu tacirlerine darbe: Tutuklamalar var!

03 Haziran 2024 00:12 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 00:15

Konya'da direğe çarpan otomobil alev alarak yandı: Ölü ve yaralı var!

Konya'da direğe çarpan otomobil alev alarak yandı: Ölü ve yaralı var!

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde durdurulan iki araç ve içerisinde bulunan 4 şüphelinin üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 8,72 gram sentetik uyuşturucu, 84 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, bir muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden biri adli kontrol, diğeri ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.