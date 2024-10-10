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Sinsice yaklaşıp vurdu: Sokak ortasında vahşet!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 20:08 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 20:18

Sakarya’da sokak ortasında arkasından sinsice yaklaşan şahıs silahlı saldırıda bulunup kaçtı. Yolda yürüyen vatandaşı ayağından vuran şüpheli, kaçtı…

Sakarya​'nın Hendek​ ilçesinde bir kişi, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinsice yaklaşıp vurdu: Sokak ortasında vahşet! - 1. Resim

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, M.K. isimli kişi, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen İ.M. tarafından silahla bacağından vuruldu. Sebebi henüz belirlenemeyen olay sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Sinsice yaklaşıp vurdu: Sokak ortasında vahşet! - 2. Resim

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTI

İlçe merkezinde meydana gelen olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.'nın yürümesi, hemen arkasında İ.M. isimli şüphelinin sinsice gelerek ateş edip kaçması, vatandaşların yaralıya müdahalesi ve bazı vatandaşların olayı gerçekleştiren şüphelinin peşinden koşması yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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