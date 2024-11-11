Şirin cinayetinde kan donduran gelişme! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

11 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:33

İstanbul Şişli'de kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde cinsel istismar bulguları tespit edildi.