Şirin cinayetinde kan donduran gelişme! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde cinsel istismar bulguları tespit edildi.
İstanbul Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Yapılan araştırmaların ardından kağıt toplayıcısı M.Ö., Şirin'i öldürdüğünü itiraf etti.
"CANIMI SIKTI, ÖLDÜRDÜM"
Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dedi.
CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU
Mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüyle ilgili kan donduran bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde, Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
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