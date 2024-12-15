Şirket iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı! Güvenlik yetersiz kalınca Jandarma devreye girdi

15 Aralık 2024 14:08 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:51

Aydın'da Günaydınlar incir işletmesinin ürünleri AB ülkelerinden dönünce iflası açıklandı. İşletme sahipleri çalışanların maaşını ödeyemedi. Aylardır maaşını alamayan çalışanlar kapıya dayanınca jandarma devreye girdi. İşletme sahibine Cuma gününden beri kimsenin ulaşamadığı yetkililerin telefonlarının kapalı olduğu öğrenildi. Mağdur işçiler, işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Erbeyli Mahallesi'nde bulunan Günaydınlar incir​ işletmesi, iddiaya göre ihraç ettiği ürünlerin AB ülkelerinden geri dönmesinden bir süre sonra iflas​ etti. Günaydınlar incir işletmesinde yaklaşık 280 işçi çalışıyordu. İşletme sahibi Kazım Günaydın, birçok incir tüccarı ve üreticiden aldığı incirleri bu tesiste işleyip yurt dışına ihraç ediyordu. İflas eden işletme sahibi kayıplara karıştı.

İddiaya göre Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen incirler, aflatoksin tespit edilmesi üzerine Türkiye'ye geri gönderildi. Bir süre sora Aydın'daki incir işletmesi, önce çalışanların maaşını ödeyemedi. 280 çalışandan 65 işçi dışında diğerleri işi bıraktı.

İFLASINI AÇIKLADI

Çalışan işçilerin yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı tesisin işletmecisi, ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve iflasını açıkladı. İddiaya göre, tesis işletmecisi Kazım Günaydın'ın Cuma günü akşam bütün eşyalarını toplayıp bir daha işletmeye gelmediği öğrenildi.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Bunu duyan alacaklılar, dün tesisin kapısına dayanıp içeri girmeye çalıştı. İncir işletmesinde bulunan güvenlikçi, içeri girmeye çalışan alacaklılara tek başına engel olamayacağını anlayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Alacaklıları bölgeden uzaklaştıran jandarma ekipleri, gece boyunca nöbet tuttu.

İşletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan Nihat Yolcu, yaşananları şöyle anlattı:

“Ben akşam 20.00 gibi nöbetimi alırken burada 6 tane araç vardı. Şirketin araçları ve iki tane yabancı araç vardı. Ben kulübede oturdum. Kameralar falan çalışmıyordu. Arka tarafta bir tır vardı. Mal sarıyorlardı. Ben oraya gittim. Çalışanların hepsi yabancıydı. Hiçbirini tanımadım. Siz kimsiniz bu malı sarıyorsunuz diye sordum. İçlerinden biri, ‘Kazım Günaydın kendisi burada içerdedir. Sen git nöbet yerine bak. Sen buraya bakma' dedi. Ben de çıktım geldim. Kızım Günaydın hepsi yukarda karanlık odada oturuyorlar. Lambalar kapalıydı, karanlıkta konuşuyorlardı. Saat 02.00 gibi Kazım Günaydın, iki oğlu, kızı fabrikadan çıktılar. Daha sonra saat 04.00 gibi Kazım Günaydın beni aradı. Bana ‘Kameralar kapalı, telefondan izleyemiyorum. Kameraların fişlerini çektim. Takmayı unuttum. Küçük odaya git. Fişi tak. Kameradan izleyeyim' dedi. Gidip fişi taktım baktım kameralar çalışıyor. Sadece benim oturduğum kulübenin kamerası çalışmıyordu. Onun da fişi farklı bir yerdeymiş. İşletmeden ayrılırlarken bana hiçbir şey söylemedi. Sadece kızı bana ‘Nihat abi kendine iyi bak. Hayırlı geceler' dedi. Kazım Günaydın, iki oğlu bana iyi geceler demeden çıkıp gittiler. Saat 04.00'ten sonra telefonlar komple kapandı. Hiçbir yerden kendilerine ve sorumlulara ulaşılmıyor. Herkes telefonunu kapatmış.”

TAZMİNATI 400 BİN TL

Eşi ve kendisinin bir buçuk aydır maaş alamadığını iddia eden işçilerden Yasemin Erdoğan, “Aramızda üç ay, iki buçuk ay ve bir buçuk ay maaş alamayanlar var. Ben bir buçuk aydır maaşımı alamıyorum. Eşim iki buçuk aydır alamıyor. 15 seneden beri burada çalışıyorum. 400 bin liraya yakın alacağım tazminat var. Ben hakkımı istiyorum” dedi.