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 | Selahattin Demirel

Şırnak'ta bir işletme PKK'nın feshini ücretsiz hizmetle kutladı: Barışa katkı sunabildiysek ne mutlu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren yerel bir işletme, PKK'nın kendini feshetme kararını Silopi ve İdil ilçelerinde gün boyu ücretsiz ikramlarda bulunarak kutladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 00:36

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silahlı eylemlerini sonlandırdığını açıklaması Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilgiyle karşılandı.

Şırnak'ta bir işletme PKK'nın feshini ücretsiz hizmetle kutladı: Barışa katkı sunabildiysek ne mutlu

"BÜYÜK BİR MUTLULUKLA KARŞILADIM"

Süreçte gelinen noktayı kutlamak ve barış sürecine destek vermek isteyen Enes Hamaloğlu isimli işletmeci, Silopi ve İdil ilçelerindeki şubelerinde bugün halka ücretsiz hizmet verdi. İşletme sahibi Hamaloğlu, sabah uyandığımda bu sevindirici haberi aldığını belirterek şöyle konuştu:

"PKK'nın fesih kararını büyük bir mutlulukla karşıladım. Bu haber içimde tarifsiz bir sevinç uyandırdı. 40 yılı aşkın süredir devam eden bir süreç, bizleri ekonomik ve duygusal olarak çok yıpratmıştı. Bu sevinci halkımla paylaşmak istedim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik ve tüm şubelerimizde ücretsiz hizmet verme kararı aldık. Kampanyamız büyük ilgi gördü. Barışa katkı sunabildiysek ne mutlu bize."

Şırnak'ta bir işletme PKK'nın feshini ücretsiz hizmetle kutladı: Barışa katkı sunabildiysek ne mutlu

"ANNELERİN GÖZYAŞINI DÖKMEDİĞİ, ÇOCUKLARIN KORKU İÇİNDE BÜYÜMEDİĞİ BİR TÜRKİYE"

Hamaloğlu, sürece katkı sunan devlet yetkililerine de teşekkür ederek "Annelerin gözyaşı dökmediği, çocukların korku içinde büyümediği bir Türkiye arzuluyoruz. Bu barışa katkısı olan Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve merhum Sırrı Süreyya Önder'e teşekkür ediyorum. Sayın Önder'i rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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