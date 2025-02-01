Şırnak'ta feci olay: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Şubat 2025 01:22 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 01:22
Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Feci olayda 16 yaşındaki B.N. hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde gece feci bir olay meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki B.N., bıçaklanarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.N., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı