Şırnak'ta hastane yangını!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 00:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 00:47
Şırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı süren Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Şırnak-Cizre karayolu üzerinde yapımı süren Şırnak Bölge Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, hastanenin geniş bir alanını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi.
Yangın, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, hastanenin büyük bir bölümü hasar gördü.
Yoğun dumanın kentin uzak noktalarından da görüldüğü ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı