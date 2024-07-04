Şırnak'ta hastane yangını! 

04 Temmuz 2024 00:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 00:47

Şırnak-Cizre karayolu üzerinde yapımı süren Şırnak Bölge Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, hastanenin geniş bir alanını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yangın, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, hastanenin büyük bir bölümü hasar gördü.

Yoğun dumanın kentin uzak noktalarından da görüldüğü ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği belirtildi.