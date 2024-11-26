Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi Suriye'de bulundu! 

26 Kasım 2024 18:22 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:24

Şırnak Silopi'de 9 gündür aranan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin isimli gencin cansız bedeni Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

17 Kasım'dan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin’in, Cizre​ ilçesinde Dicle Nehri​'ne atladığı ihtimali üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

ŞırnakAFAD​ İl Müdürlüğü’nün koordinesinde, itfaiye, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlükleri, Diyarbakır AFAD ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAS) ekipleri, suyun altı ve üstü dahil olmak üzere geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Çalışmalar hava ve kara destekli olarak sürdürüldü.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI!

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Suriye-Irak sınır hattında sahil boyunca detaylı incelemeler yapılmıştır. Suriye'nin Derik bölgesinde bulunan bir cesedin fotoğrafı güvenlik birimlerine ulaştırılmış ve ailenin fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğunu doğrulaması üzerine arama çalışmaları sonlandırılmıştır" denildi.

Yalgettekin'in ailesi, cenazeyi almak için Suriye'nin Derik kentine geçeceği kaydedildi.