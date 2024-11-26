Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi Suriye'de bulundu!
Şırnak Silopi'de 9 gündür aranan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin isimli gencin cansız bedeni Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.
17 Kasım'dan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin’in, Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne atladığı ihtimali üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
ŞırnakAFAD İl Müdürlüğü’nün koordinesinde, itfaiye, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlükleri, Diyarbakır AFAD ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAS) ekipleri, suyun altı ve üstü dahil olmak üzere geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Çalışmalar hava ve kara destekli olarak sürdürüldü.
AFAD AÇIKLAMA YAPTI!
AFAD’dan yapılan açıklamada, "Suriye-Irak sınır hattında sahil boyunca detaylı incelemeler yapılmıştır. Suriye'nin Derik bölgesinde bulunan bir cesedin fotoğrafı güvenlik birimlerine ulaştırılmış ve ailenin fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğunu doğrulaması üzerine arama çalışmaları sonlandırılmıştır" denildi.
Yalgettekin'in ailesi, cenazeyi almak için Suriye'nin Derik kentine geçeceği kaydedildi.