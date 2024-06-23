Şırnak'ta korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

23 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:00

Kahreden kaza haberi Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinden geldi.

Gümüşyazı Mahallesi'nde bu sabah görevden dönen 73 ABC 428 plakalı araç içerisinde bulunan güvenlik korucuları trafik kazası geçirdi.

1 KORUCU ŞEHİT OLDU

Araç şoförü güvenlik korucusu Cumali Esendemir kaldırıldığı Güçlükonak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, araç içerisinde bulunan M.E., İ.E., H.E. ve A.E. ağır yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunan güvenlik korucuları Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.