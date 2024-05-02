02 May 2024 15:41 - Güncelleme : 02 May 2024 15:43
Şırnak'ta PKK operasyonu: 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine basıldı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 zanlı kıskıvrak yakalandı. Jandarma, ekipleri operasyonlarda arama yaptı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
SON BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı