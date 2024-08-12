Son dakika | Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı! İşte bölgeden ilk görüntüler

12 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:37

Son dakika haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir maden işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.