Son dakika | Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı! İşte bölgeden ilk görüntüler
Son dakika haberi: Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir maden işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşte detaylar...
Son dakika haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir maden işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
SİLOPİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.
Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.
Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.