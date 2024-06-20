Şırnak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 21:55 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 22:03
Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Güvenlik güçleri terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ
Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı