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Şırnak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 21:55 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 22:03

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Güvenlik güçleri terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü - 1. Resim

4 TERÖRİST ETKİSİZ

Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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