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28 Nisan 2024 21:30 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:31

Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak&#039;ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara&#039;ya sevk edildi

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Nadire A. isimli 20 günlük bebeğin yapılan tetkikler sonucu sindirim sisteminde kanama meydana geldiği tespit edildi.

Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - 1. Resim

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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