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Şırnak’ta teröre göz açtırılmıyor: 7 gözaltı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:22
Şırnak’ta teröre göz açtırılmıyor: 7 gözaltı

Şırnak'ta Türk güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK gibi örgütlerin eylem planlarına yönelik harekete geçildi. Yapılan operasyonlar sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta teröre göz açtırılmıyor: 7 gözaltı - 1. Resim

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada gözaltına 7 şüphelinden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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