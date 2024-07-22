Şırnak’ta teröre göz açtırılmıyor: 7 gözaltı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:22
Şırnak'ta Türk güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK gibi örgütlerin eylem planlarına yönelik harekete geçildi. Yapılan operasyonlar sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.
2'Sİ SERBEST BIRAKILDI
Edinilen bilgilere göre, kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada gözaltına 7 şüphelinden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı