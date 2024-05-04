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04 May 2024 20:00 - Güncelleme : 04 May 2024 20:07

Şırnak'ta yağış etkili oldu: Cadde ve sokakları su bastı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak&#039;ta yağış etkili oldu: Cadde ve sokakları su bastı

Öğle saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şırnak'ta yağış etkili oldu: Cadde ve sokakları su bastı - 1. Resim

OTOMOBİL MENFEZE SIKIŞTI

Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

Şırnak'ta yağış etkili oldu: Cadde ve sokakları su bastı - 2. Resim

Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.

Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

Şırnak'ta yağış etkili oldu: Cadde ve sokakları su bastı - 3. Resim

ULAŞIMIN AKSAMASINA NEDEN OLDU

Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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