Şırnak'ta yıldırım faciası! Sığındıkları ağaca yıldırım isabet: Ölü ve yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:35

Şırnak'ta 8 kişi, aniden bastıran sağanaktan korunmak için bir ağacın altına girdi. Tam o sırada bir facia yaşandı. Ağacın yanına yıldırım isabet etti. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.