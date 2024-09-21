Şırnak'ta yıldırım faciası! Sığındıkları ağaca yıldırım isabet: Ölü ve yaralılar var
Şırnak'ta 8 kişi, aniden bastıran sağanaktan korunmak için bir ağacın altına girdi. Tam o sırada bir facia yaşandı. Ağacın yanına yıldırım isabet etti. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken bir anda şiddetli sağanak yağış bastırdı.Sağanaktan korunmak için de bir ağacın altına sığındılar.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Tam da o sırada bir facia yaşandı. Sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu ağacın altında bulunan Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.
2 KADIN KURTARILAMADI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.
Vay canına böyle şeyler olur muymuş, ne kadar üzücü ya Allahtan başsağlığı olsun kaybettikleri kimseler için