Şırnak'tan acı haber! İki askerimiz şehit

30 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 23:22

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 2 asker şehit oldu,2 asker yaralandı. Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ ERTAŞ'IN HATAY'DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER GİTTİ

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş’ın Hatay’daki baba evine acı haber verildi. Ertaş’ın Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan baba evine bayrak asıldı. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

BİR ACI HABER'DE ANTALYA'YA: ASTSUBAY ŞEN'İN YARIN EBEDİYETE UĞURLANACAK

Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu.

ŞIRNAK'TA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Antalya nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Hatay nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) için 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Ambulansla tören alanına getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek’in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi memleketi Antalya’ya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi ise memleketi Hatay’a havayolu ile gönderildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şırnak’ta düzenlenen operasyon kapsamında Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.