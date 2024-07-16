Şırnak'tan acı haber: Yeni görev yerinde başlayamadan şehit oldu!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 01:25 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 01:31
Şırnak'a giderken trafik kazası geçiren Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı oldu. Astsubayın yeni görev yerine gittiği öğrenildi.
Isparta'dan tayini çıktığı Şırnak'a giderken trafik kazası geçiren Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı trafik kazası geçirdi.
Bir arkadaşı ile birlikte İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralananlara yardıma bölgedekiler koştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ekipleri sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı şehit oldu. Diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı