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 | Özge Sönmez

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün son yolcuğuna uğurlanacak. Önder için bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlenecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 10:24

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. AKM'deki anma töreninin ardından Sırrı Süreyye Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

CENAZE HASTANEDEN ALINDI

Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesine götürüldü.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

İLK TÖREN AKM'DE

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programının detayları ise şöyle:

Bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlenecek.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Sırrı Süreyye Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

Sıkça Sorulan Sorular

Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı. "Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.
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