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 | Banu İriç

Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan: Bir suikast iddiası daha!

Sırrı Süreyya Önder’in ardından İmralı Heyeti’nin bir diğer ismi Pervin Buldan da suikast iddiasıyla gündemde. İtalya'da yaşanan şüpheli kaza, "hedef alınan siyasetçiler" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Barış Yarkadaş İtalya'da yaşanan olayı TGRT Haber ekranında aktardı.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 00:10

Türkiye siyasetinde Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerlerken bir yandan gerilim dozu yüksek iddialar art arda gündeme geliyor. Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in aracında geçtiğimiz ay düzenek bulunduğu ve bunun olası bir suikast girişimi olabileceği yönündeki iddialar henüz soğumamışken, bu kez bir başka İmralı Heyeti üyesi olan DEM Parti milletvekili Pervin Buldan için benzer bir iddia ortaya atıldı.

Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan: Bir suikast iddiası daha!

İMRALI HEYETİNİN DİĞER BİR İSMİ PERVİN BULDAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada Pervin Buldan’a yönelik şüpheli bir kaza yaşandığını ve bunun bir suikast girişimi olabileceğini öne sürdü. Yarkadaş, “Yarın Türkiye başka bir konuyu konuşacak. Pervin Buldan’a suikast iddiası var. 11 Nisan’da İtalya’da bulunduğu sırada Buldan’ın aracı, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle farklı bir sokağa giriyor ve karşıdan gelen bir araç çarpıyor. Bu olay yurt dışında yaşayan bir gazeteci tarafından kaleme alındı” ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan: Bir suikast iddiası daha!


İddiaların doğruluğu henüz resmi makamlarca teyit edilmezken, DEM Parti'nin konuya ilişkin yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

PERVİN BULDAN KİMDİR?
Pervin Buldan, 6 Kasım 1967'de Hakkari'de doğmuş, Kürt asıllı Türk siyasetçidir. Siyasi kariyerine 2007 yılında bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek başlamış, ardından Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) gibi partilerde görev almıştır. 2018-2023 yılları arasında HDP Eş Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, 2013 yılında İmralı Heyeti üyesi olarak çözüm sürecinde aktif rol almıştır.
ETİKETLER
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