Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan: Bir suikast iddiası daha!

Türkiye siyasetinde Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerlerken bir yandan gerilim dozu yüksek iddialar art arda gündeme geliyor. Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in aracında geçtiğimiz ay düzenek bulunduğu ve bunun olası bir suikast girişimi olabileceği yönündeki iddialar henüz soğumamışken, bu kez bir başka İmralı Heyeti üyesi olan DEM Parti milletvekili Pervin Buldan için benzer bir iddia ortaya atıldı.

İMRALI HEYETİNİN DİĞER BİR İSMİ PERVİN BULDAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada Pervin Buldan’a yönelik şüpheli bir kaza yaşandığını ve bunun bir suikast girişimi olabileceğini öne sürdü. Yarkadaş, “Yarın Türkiye başka bir konuyu konuşacak. Pervin Buldan’a suikast iddiası var. 11 Nisan’da İtalya’da bulunduğu sırada Buldan’ın aracı, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle farklı bir sokağa giriyor ve karşıdan gelen bir araç çarpıyor. Bu olay yurt dışında yaşayan bir gazeteci tarafından kaleme alındı” ifadelerini kullandı.



İddiaların doğruluğu henüz resmi makamlarca teyit edilmezken, DEM Parti'nin konuya ilişkin yarın bir açıklama yapması bekleniyor.