Sırtına yazdığı yazıyla trafikte dolaştı! Motosikletli genç kızı gören kornaya bastı

13 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:55

Motosiklet sürücüsü Burcu Yıldıran, sırtına astığı “Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas” yazısıyla trafiğe çıktı. Yazıyı okuyan diğer sürücüler kornaya basmaya başladı.Trafikte kaydedilen renkli görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan motosiklet sürücüsü Burcu Yıldıran, sosyal medyada paylaştığı doğum günü videosuyla dikkat çekti. 30'uncu yaş günü için “Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas” yazan bir kağıt yapıştırarak trafiğe çıktı. Yıldıran'ın sırtındaki yazıyı okuyan diğer sürücüler kornaya basarak doğum gününü kutladı. Kimi sürücüler ise para ve çikolata verdi. Sosyal medyada videolar yayınlayan genç kadının paylaştığı gönderi binlerce kez izlendi.

"İNANILMAZ TEPKİLER ALDIM"

Burcu Yıldıran, “Ben iki yıl önce de aynı şeyi yapmıştım ama o zaman motorsuzdum. Şimdi motoru çok sevdiğim için motorla yapmak istedim çünkü enerji olarak daha farklı şeyler yansıyor. İnsanların tepkilerinden de bunu gördüm. Bir amaç için yapmadım, kendimi mutlu etmek için yaptım. Kötü bir dönemden geçiyorum ve motosiklet de bana iyi geldiği için, bütün hayatımı motosikletle birleştirip neler yapabileceğime bakıyorum sadece. Ben evden çıktıktan sonra hemen ilk ışıklarda inanılmaz bir tepki aldım. Bir iki kişi kutlar, insanların çok umurunda olmaz diye düşünüyordum ama 10 arabanın 9'u aynı anda kornaya basıp doğum günümü kutlayınca ben de şaşırdım. İnsanlardaki enerjiyi görebildim. Bir beyefendi küçük bir miktar para vererek doğum günümü kutladı. Trafikte gören birisi çikolata verdi. 20 lira toplamış oldum. Kabin memuruyum ama şu an çalışmıyorum, farklı bir işim var. Ben sadece mutlu olduğum şeyi yapmak istediğim için bunu yaptım. Seneye aklıma ne gelir bilmiyorum ama farklı bir şey olacağına eminim. Yine motosikletle alakalı olacak” dedi.

Görüntülerin sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini belirten Yıldıran, “Kendi sayfamda en fazla 1-2 milyon izlenir diye düşündüm ama kendi sayfamda daha az izlenip diğer sayfalarda daha fazla izlenince şaşırdım” diye konuştu.