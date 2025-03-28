Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ebru Özdemir terör soruşturmasında tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı. Gerekçe ise silahlı terör örgütüne yardım etme.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 17:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB soruşturmasında son durum! Bakan Tunç eleştirilere cevap verdi: Tamamen bağımsız yürütülüyor

EBRU ÖZDEMİR TUTUKLANDI

Son gelen bilgilere göre; Ebru Özdemir, “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı. Gerekçe silahlı terör örgütüne yardım etme.

3 KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan aynı soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan daha önce tutuklanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İBB SORUŞTURMASINDA SON DURUM?
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şu ana kadar, Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklandı. Bazı şirketlere el konulurken, özellikle inşaat sektöründeki firmalar incelemeye alındı. CHP'li iki milletvekilinin dosyası ayrıldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturmaya ilişkin son durumu paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütüldüğünün altını çizdi. Bakan Tunç, şuana kadar 51 kişinin tutuklandığını 14 kişinin de halen arandığını aktardı.
ETİKETLER
#istanbul
#pkk
#tutuklama
#terör
#soru-cevap ilişki
#soruşturma
#gözaltı
#Şişli Belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.