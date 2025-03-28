Ebru Özdemir terör soruşturmasında tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı. Gerekçe ise silahlı terör örgütüne yardım etme.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
Son gelen bilgilere göre; Ebru Özdemir, “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı. Gerekçe silahlı terör örgütüne yardım etme.
Öte yandan aynı soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan daha önce tutuklanmıştı.