Şişli Kaymakamlığı duyurdu: 1 gün boyunca yasaklandı!

Şişli Kaymakamlığı, ilçede düzenlenmesi çağrısı yapılan bazı protesto ve etkinliklerin; kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle yasaklama kararı aldı...

İstanbul Şişli Kaymakamlığı, ilçede yapılması planlanan bazı protesto ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı grupların sosyal medya mecralarında ilçemiz sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin; kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilmiştir" denildi.

https://x.com/SisliKaymakam/status/1936504841268048023

Kaymakamlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22.06.2025 tarihi itibarıyla bir (1) gün süreyle, Şişli ilçesi sınırları içerisinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."