Şişli’de epilepsi krizi geçiren genç motosikletten düştü! Otobüsün ani freni sayesinde hayatta kaldı

07 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:32

Zincirlikuyu’da yaşanan kazada, 24 yaşındaki Mehmet Şanverdi arkadaşı Emre Akman’ın motorunun arkasında seyrederken epilepsi krizi geçirdi. İETT otobüsü sürücüsü M.K. durumu fark ederek ani fren yaptı.

Bu sırada otobüse çarpmamak için manevra yapan bir başka motosikletli, seyir halindeki kamyonete çarptı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, epilepsi krizi geçiren Mehmet Şanverdi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü, olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Görüntü alan gazetecileri engelleyen sürücü, tehditler savurdu.

"SESİ DUYUNCA ÇEKTİM KENARA YARDIMA KOŞTUM"

İkinci kazaya şahit olan ve yardıma koşan Feyzullah Geçim, “Ben motosikletimle seyir halindeyken arkamdaki motosikletin çarptığı arabanın bir önündeydim. Olayı görmedim, sesi duyunca çektim kenara yardıma koştum. Motosikletlinin parmağı kesilmiş başka bir şeyi yok. Otobüs ani fren yaptı. O sırada motosiklet de arkadan vurdu. Motorcu aradan girmek istedi. Araç fren yapınca arabanın arkasına çarptı ve yere düştü” ifadelerini kullandı.

"EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİP ARKAMDA BAYILMIŞ"

Arkadaşının seyir halindeyken kriz geçirdiğini belirten Emre Akman, “Yolda seyir halinde arkadaşımla beraber geliyorduk. Kendisi epilepsi nöbeti geçirip arkamda bayılmış. Yere düştü. Arkadaşım da hastanede durumu iyi” diye konuştu.

"YOLCULAR BAĞIRINCA DURDUM"

Şanverdi’yi ezmekten son anda kurtulan İETT şoförü, “Kaza, ben cebe girerken sol taraftan motorun üzerinden düşmüş. Düşünce de otobüsün altına girmiş. Ben son anda fark ettim. Yolcular bağırdı, ben de durdum. Şu anda başka bir şey yok. Polis arkadaşlar görüştü şu an durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Motordan düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Ben görmedim. Arabanın altına girmedi yani durduğumda yan taraftaydı. Araba geçerken çarpmış olabilir belki ama ben görmedim bilmiyorum” dedi.