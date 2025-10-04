Şişli'de inşaat alanındaki vinç 50 metreden devrildi!

İstanbul Şişli'de rezidans inşaatında bulunan ve metrelerce yükseklikteki vinç devrildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken metrelerce yükseklikteki vinç yan tarafta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait öğrenci yurduna çarptı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Fulya Akıncı Bayırı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torun Center'in yanında yer alan rezidans inşaatının şantiye sahasında bulunan metrelerce yükseklikteki vinç devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridiyle önlem alırken şantiye alanına yakın yollar bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri ise arama tarama çalışmalarını yürüttü. Metrelerce yüksekteki vinç devrildiği sırada İBB'ye ait Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Yurdu'nun dış cephesine zarar verdi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.