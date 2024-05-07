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Şişli'de korku dolu anlar: Tahliye kararını duyunca binayı ateşe verdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 12:46 - Güncelleme : 07 May 2024 12:55

İstanbul Şişli'de bir adam, tahliye kararı verilen dairesini boşalmadı, binayı benzin döküp yaktı. Korkunç anlar kameralara yansıdı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gecekondu yıkıp yerine bina yapan kişiler burada yaşamaya başladı. Durumu fark eden hak sahibi ise soluğu mahkemede aldı. Şişli'de korku dolu anlar: Tahliye kararını duyunca binayı ateşe verdi - 1. Resim

KARARI DUYUNCA BİNAYI YAKTI 

Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sökerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 1’kadın 2 kişi emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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