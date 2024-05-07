Şişli'de korku dolu anlar: Tahliye kararını duyunca binayı ateşe verdi

07 May 2024 12:46 - Güncelleme : 07 May 2024 12:55

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gecekondu yıkıp yerine bina yapan kişiler burada yaşamaya başladı. Durumu fark eden hak sahibi ise soluğu mahkemede aldı.

KARARI DUYUNCA BİNAYI YAKTI

Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sökerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 1’kadın 2 kişi emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.