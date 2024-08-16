Şişme havuz 14 aylık bebeğin sonu oldu!

16 Ağustos 2024 01:12 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 01:17

Bismil'de dedesi Abdullah Ö'nün Kazancı Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak bulunan 14 aylık Asel Lina T, şişme havuzda oynarken boğuldu.

Evdekiler akşam saatlerinde oynaması için havuza bıraktıkları bebeğin bir süre sonra havuzda hareketsiz yattığını fark etti.

Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği Bismil Devlet Hastanesine götürdü ancak Asel bebek, kurtarılamadı.

Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.