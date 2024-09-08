Site bahçesindeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Eylül 2024 22:56 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 23:14

Gaziantep'te sitede çıkan kavgayı ayırmak için müdahale eden 47 yaşındaki adamdan acı haber geldi. İki grup arasındaki olay büyümesin diye araya giren Ecevit Bozgeyik bıçaklanan kişilerin arasında o da yaralandı. Kalbinden darbe alan Bozgeyik yaşamını yitirdi.

Gaziantep Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları Sitesi'nde kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş hayatını kaybetti. Sitede gruplar arasındaki kavgayı ayırmak isterken arada kalarak kalbinden bıçak yarası aldı. 47 yaşındaki Ecevit Bozgeyik ile beraber 23 yaşındaki Ahmet B. de bıçaklandı. Ağır yaralanan iki şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesinden bıçaklanan Ecevit Bozgeyik, yaşamını yitirdi. Diğer yaralı hala tedavi görüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fail yada failleri yakalamak için çalışma başlatıldı. İlgili Haberler Son dakika | Tunceli'de askeri araç devrildi: Şehitlerimiz var! Baba ocağına acı haber gitti