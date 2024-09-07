Site sakinleri isyan etti! 4 milyon TL'lik vurgun iddiası: Aidatları toplayıp faize yatırmışlar!

07 Eylül 2024 08:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 08:13

Avcılar'da bulunan 11 blok ve 365 daireden oluşan bir site yönetiminin daire sakinlerinden aidatları toplayıp faize yatırdıkları iddia edildi. Site sakinlerinin suç duyurusunda bulunduğu olayda vurgun miktarının 4 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

İstanbul Avcılar'da bulunan ve 11 blok 365 daireden oluşan sitede yönetimin usulsüzlük yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Site sakinlerinin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu olayda iddialara göre 4 milyon TL vurgun yapıldığı belirtildi.

"AİDATLARI TOPLAYIP FAİZE YATIRDILAR" İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre sitenin mali işlerine bakan R.E. ve yönetimde bulunan A.K., H.Y. M.Y., R.E. ve yönetimdekilerin yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitenin aidatları, satın almalar, ayrıca toplanan tamirat ve tadilat bedellerini kendi hesapları üzerinden ödendiği ve bu ödemeleri vadeli hesaplarda tutarak yönetimin bundan gelir elde ettiği belirtildi.

Site yönetiminin tüm tadilat ve tamirat işleri 2 dönem boyunca aynı firmaya verdiğini söyleyen site sakinleri emlak konutun ücretsiz bir şekilde üstlendiği tamiratı yine aynı firmaya 45 bin liraya verildi.

150 BİN LİRALIK ÇÖP POŞETİ ALINDI

Mali işlere bakan R.E. zam geleceğini söyleyerek siteye 150 bin liraya çöp poşeti aldı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından işten çıkarılan R.E. görevi bıraktı. Yeni gelen yönetim ise sitede usulsüz alım yapan R.E.'ye 250 bin lira tazminat verdi.

4 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Suç duyurusunda sitenin kafe ve oturma alanı; A.K., R.E., H.Y. ve diğer yönetimdeki kişilerle birlikte özel işletme, etkinlik, doğum günü, nişan vs adı altında kiraya verildiği belirtildi. Ayrıca kira ödemelerine dair belgelerde ve paralarda eksiklikler olduğu ifade edildi. Site sakinleri yönetimin yaptığı usulsüzlüklerle en az 4 milyon lira kazandığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.