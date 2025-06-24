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 | Suat Vilgen

Siteler için flaş merkezi ısıtma kararı! Artık zorunlu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı flaş bir karara imza atarak sıcak bölgelerde merkezi sistem zorunluluğunu kaldırdı. Bundan böyle sitelerde bireysel çözümler dönemi başladı

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Siteler için flaş merkezi ısıtma kararı! Artık zorunlu değil
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:15

Binalarda enerji tasarrufu sağlamak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde önemli bir değişikliğe gidildi. Güncellenen yönetmelikle, Türkiye'nin çok sıcak iklim bölgeleri arasında yer alan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu ortadan zkaldırıldı.

SİTE YÖNETİMLERİ DE RAHATLADI

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, özellikle toplu konut sitelerinde merkezi sistemle yaşanan sorunların önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme, hem site yönetimlerini hem de mülk sahiplerini rahatlatacak nitelikte.

Siteler için flaş merkezi ısıtma kararı! Artık zorunlu değil

İSTEYEN KENDİ KOMBİSİNİ TAKABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri esas alındı. Bu doğrultuda yapılan güncellemeyle, çok sıcak iklim kuşağındaki bölgelerde merkezi sistem zorunluluğu kaldırılarak, bireysel sistemlerin kullanılmasının önü açıldı.

SORUMLULUK ALANI DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelik kapsamında, binalardaki mekanik tesisatların kontrolü, bakımı ve Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması süreçleri dec yeniden düzenlendi. Denetim ve raporlama mekanizmaları daha kapsamlı hale getirilirken, belge düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumluluk alanları genişletildi.

ETİKETLER
#enerji tasarrufu
#Site Yönetimi
#Merkezi ısıtma
#Binalar
#Karbon Emisyonları
#Merkezi Isıtma
#Enerji Performansı Yönetmeliği
#Toplu Konutlar
#Gündem
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