Sivas depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! 6 Şubat depremlerini işaret etti
Sivas'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den paylaşım geldi. Görür, "6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 23.30 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 8.41 km derinliğinde kaydedildi.
Depremle birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, uzmanlardan gelecek açıklamalara kenetlendi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci görür, gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.
"ENERJİ TRANSFERİNİN ETKİSİ OLDU"
Sarsıntının asrın felaketi 6 Şubat merkezli depremlerle ilişkisi olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."