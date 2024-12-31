Sivas depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! 6 Şubat depremlerini işaret etti

31 Aralık 2024 04:16 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 04:32

Sivas'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den paylaşım geldi. Görür, "6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu

Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu

Türkiye​'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Sivas​'ın Ulaş​ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 23.30 sıralarında meydana gelen deprem​, yerin 8.41 km derinliğinde kaydedildi.

Depremle birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, uzmanlardan gelecek açıklamalara kenetlendi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci görür, gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"ENERJİ TRANSFERİNİN ETKİSİ OLDU"

Sarsıntının asrın felaketi 6 Şubat merkezli depremlerle ilişkisi olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."