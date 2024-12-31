Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Gecikmiş artçı depremler devam edecek

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Gecikmiş artçı depremler devam edecek

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 07:42 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:59
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş&#039;tan uyarı: Gecikmiş artçı depremler devam edecek

Sivas Ulaş'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan bir uyarı geldi. Bektaş korkutan depremle ilgili "7,8 Maraş depremi levha içerisindeki diğer sol yönlü fayları da doğudan batıya azalan derecede etkilemiştir. Gecikmiş artçı depremler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sivas​'ın Ulaş​ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD​ dün saat 23.30'da gerçekleşen depremin yerin 8.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedilmesiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Gecikmiş artçı depremler devam edecek - 1. Resim

"GECİKMİŞ ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Sivas'ta meydana gelen depremin gecikmiş bir artçı olduğunu ifade eden Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Levha sınırı olan sol yönlü Doğu Anadolu Fayına ait 7,8 Maraş depremi levha içerisindeki diğer sol yönlü fayları da doğudan batıya azalan derecede (7,5 Elbistan ve 4,4 Sivas artçı depremlerini de) etkilemiştir.Gecikmiş artçı depremler devam edecektir."

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
sivasulaşdepremafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...