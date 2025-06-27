Sivas depreminin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! '7 büyüklüğünde bir sarsıntı görülebilir'

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin Tecer fay kolunda meydana geldiğini ifade eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 16.34'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Karaburun ilçesi açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ENDİŞE VERİCİ AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun"

https://x.com/nacigorur/status/1938239181290918245?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1938239181290918245%7Ctwgr%5Ec4e342a88766bfa03a1b99a270a00dbbc580ef93%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fturkiye%2Fsivas-depreminden-sonra-naci-gorurden-uyari-7-buyuklugunde-deprem-uretebilirH4DYAeSKEEm54zAUChHyjg