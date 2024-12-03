Sivas'ın dondurucu soğuğunda kedi dondu! Tüyleri, bıyıklar ve kaşları buz tuttu

03 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:08

Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı altında olan Altınkale beyaza bürünürken termal su kenarında ısınmaya çalışan kedinin görüntüleri yürek burktu. Kaşları, bıyıkları ve tüyleri buz tuttu.

Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas​'ta kaydedilen görüntüler yürek burktu. Kentte hava sıcaklıkları eksileri görürken köy yolları kapandı, hayat durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Altınkale ise beyaza büründü. Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermikte kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti.

Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri sahip çıktı.

"KEDİ ÇOK ÜŞÜMÜŞ"

Alanın güzelliğini görmeye geldiklerini belirten Safa Koçköprü, “Hava ne kadar soğuk olursa olsun ortam çok sıcak ve güzel. Burası zaten çok meşhur bir yer. Suyumuz kükürtlü ve hiçbir zaman donmuyor. Sağlık açısından su çok faydalı. Kediyi de görebilirsiniz aslında. Üşümüş” şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM"

Güzel görüntünün kendilerini cezbettiğini söyleyen Fatih Hayta ise, “Normalde hava çok soğuktur ama suyun sıcaklığı burayı da ısıtmış. Buharı gördük dikkatimizi çekti görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var” dedi.