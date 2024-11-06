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Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşı yürekleri yaktı! "Cennetin günahsız gülü"

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 13:21 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:26
Sivas&#039;ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşı yürekleri yaktı! &quot;Cennetin günahsız gülü&quot;

Sivas'ta görenlerin yüreklerini sızlatan bir olay yaşandı. Boş bir arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı.

Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk bölümüne defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine, üzerinde kalp figürü bulunan ve "Cennetin günahsız gülü" yazılı mezar taşını yerleştirdi.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşı yürekleri yaktı!

Mezarın üzerine de yapay çim ve çiçek konuldu.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşı yürekleri yaktı!

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşı yürekleri yaktı!

Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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