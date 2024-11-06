Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşı yürekleri yaktı! "Cennetin günahsız gülü"

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Kasım 2024 13:21 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:26

Sivas'ta görenlerin yüreklerini sızlatan bir olay yaşandı. Boş bir arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı.

Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk bölümüne defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine, üzerinde kalp figürü bulunan ve "Cennetin günahsız gülü" yazılı mezar taşını yerleştirdi. Mezarın üzerine de yapay çim ve çiçek konuldu. Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. İlgili Haberler En acı yük! Yatak ile baza arasına sıkışan bebeğe acı veda: Baba tabutu kucağında taşıdı Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infiale neden olmuştu! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti