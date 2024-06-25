Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

25 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:42

Başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor. Son görüntüler Sivas'tan geldi.

Başıboş sokak köpekleri, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan Serkan Çakar'a ait ağıla girip koyunlara saldırdı.

Üç koyun telef oldu,15'i ise yaraladı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Sesler üzerine ağıla giden Çakar, hayatının şokunu yaşadı. Hayvanlarını kanlar içinde bulan Çakar, hayvanlarda kuduz hastalığının olup olmadığını öğrenebilmek için tahlil yapılacağını söyledi.

'İNSANA DA SALDIRABİLİRLER TEDBİR ALINMALI'

Başıboş sokak köpeklerinin koyunları genellikle kuyruk ve but kısmından ısırdıklarını ifade eden Çakar, “8 senedir keçi ve koyun yetiştiriciliği yapıyorum.

Biz köpek seslerine uyandık. Köpekler bahçeden içeri girmişler.

Yaklaşık 15 tane köpek koyunlarıma saldırmış. Biz gelince köpekleri kovaladık ve hemen hayvanlarımıza baktık.

KUDUZ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yaraları tedavi edilebilecek olanları hemen tedavi ettirdik. Kurtarabildiğimizi kurtardık kurtaramadıklarımızı kestik.

Şu anda Tarım İl Müdürlüğü ile iletişime geçtim. Hayvanlarda kuduz var mı yok mu bunu öğrenebilmek için tahlil yapacaklar. Ahırımda yaklaşık 80 tane hayvanım var. Yaklaşık 20 tanesini ayırmıştık. Bu 20 koyunda saldırıya uğradı.

Genellikle kuyruk ve but kısımlarını ısırmışlar. Sokak köpekleriyle alakalı gerekli önlemler alınmalı. Hayvanlardan ziyade insanlara da saldırabilir. Tedbirler alınmalı” dedi.