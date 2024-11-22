Sivas'ta dershane çatısında yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Kasım 2024 07:27 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:25

Sivas'ta henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Dershane olarak kullanılan katın çatısında çıkan yangın sonucu öğretmen Cafer Başar Bulut ölü bulundu.

Yangın​ faciası Sivas​'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede öğretmen Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Caniliğin bu kadarı! Otomobille köpeğin üzerinden geçip gitti Sahilde yangın paniği! 18 metrelik lüks yat alev alev yandı