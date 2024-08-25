Sivas'ta düğün yolunda feci kaza: 20'ye yakın yaralı

25 Ağustos 2024 15:11 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:11

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yakınlarında düğüne giden kişileri taşıyan minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI

27 kişinin bulunduğu araçta 20’ye yakın kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’da Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdıkları öğrenildi.