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 | Selahattin Demirel

Sivas'ta kabus sürüyor! En son kurban 1.5 yaşındaki bebek oldu, valilikten uyarı geldi

Sivas'ta geçmiş yıllarda adeta bir kabusa dönen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tekrar döndü. Kısa süre önce 1 kişi hayatını kaybetmişken en son 1.5 yaşındaki bir bebek de kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti. Sivas Valiliği'nden vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 19:06

Bir dönem Türkiye'nin kırsal bölgelerinde oldukça etkili olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı Sivas'ta yüzünü yine gösterdi. Yakın zamanda da kentte etkin olan hastalıktan yıl içinde ikinci ölüm meydana geldi. Hastalığın son kurbanı 1.5 yaşındaki Metehan oldu.

KENE AİLESİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

1.5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı. Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı.

Sivas'ta kabus sürüyor! En son kurban 1.5 yaşındaki bebek oldu, valilikten uyarı geldi

Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sivas'ta kabus sürüyor! En son kurban 1.5 yaşındaki bebek oldu, valilikten uyarı geldi

VALİLİK UYARDI

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hayati risk taşıyan KKKA'ya karşı alınacak basit ancak etkili önlemlerle hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas ve çevre illerde, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle dönemsel olarak artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

"PANTOLON PAÇALARI ÇORAP İÇİNE SOKULMALI"

Vatandaşlara KKKA virüsünü bulaştıran kenelere karşı alacakları önlemler hakkında da bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanı gibi riskli bölgelere gidilirken vücudu örten, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, dönüşte vücut, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice kontrol edilmelidir.

Sivas'ta kabus sürüyor! En son kurban 1.5 yaşındaki bebek oldu, valilikten uyarı geldi

"KENEYE ÇIPLAK ELLE KESİNLİKLE MÜDAHA EDİLMEMELİ"

Vücuda tutunan keneye kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli, kolonya, sigara gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Keneye maruz kalan vatandaşlarımız en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların üzerindeki kenelere elle dokunulmamalı, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Kene temasının ardından 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler görülürse zaman kaybedilmeden sağlık birimine gidilmelidir."

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