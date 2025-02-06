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Sivas'ta katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 25 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Şubat 2025 02:35 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 02:37
Sivas&#039;ta katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 25 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkiisinde, yolcu otobüsü bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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