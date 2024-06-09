Sivas'ta kene kabusu: Genç adam hayatını kaybetti

09 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:40

Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar, hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapışan keneyi kendi çıkaran Naçar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Nacar, üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Naçar'ın cenazesi defnedilmek üzere Olukman köyüne nakledildi.