Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı

25 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:20

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kaza, Suşehri-Sivas Karayolu Gemin deresi mevkii Çokrak tünel yakınlarında meydana geldi. M.O. idaresindeki 01 YG 767 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada sürücü ile eşi E.O., çocukları M.Ç. ve T.O. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü ve çocukları Sivas'a sevk edildi.