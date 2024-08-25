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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:20
Sivas&#039;ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kaza, Suşehri-Sivas Karayolu Gemin deresi mevkii Çokrak tünel yakınlarında meydana geldi. M.O. idaresindeki 01 YG 767 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada sürücü ile eşi E.O., çocukları M.Ç. ve T.O. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı - 1. Resim

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü ve çocukları Sivas'a sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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