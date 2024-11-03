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Sivas'ta korkunç olay! Boş arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu: Detaylar kan dondurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:32

Sivas’ta boş bir arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayda, bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Sivas’ta sabah saatlerinde vatandaşlar boş arazide gördükleri manzara ile dehşete düştü. Parçalanmış bebek​ cesedi bulan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis​ ve sağlık ekibi​ sevk edildi. 

BEBEĞİN BAZI UZUVLARININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bebeğin vücudunda yapılan ilk incelemelerin ardından Sivas​ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken bebeğin bazı uzuvlarının da olmadığı öğrenildi. Sivas'ta korkunç olay! Boş arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu: Detaylar kan dondurdu - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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