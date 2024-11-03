Sivas'ta korkunç olay! Boş arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu: Detaylar kan dondurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:32
Sivas’ta boş bir arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayda, bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
Sivas’ta sabah saatlerinde vatandaşlar boş arazide gördükleri manzara ile dehşete düştü. Parçalanmış bebek cesedi bulan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BEBEĞİN BAZI UZUVLARININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Bebeğin vücudunda yapılan ilk incelemelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken bebeğin bazı uzuvlarının da olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı