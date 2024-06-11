Sivas'ta korkunç olay! Çoban buldu, insana ait çıktı

11 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:54

Gemerek ilçesi Dendil köyü yakınlarında meydana gelen olayda, bir çoban arazide dolaştığı sırada insan kafatası buldu. Durum jandarma ekiplerine haber verildi.

TRAFİK KAZASINDA KAYBOLAN VATANDAŞ OLABİLİR

O yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu düşünülen kafatasının ilçede 15 gün önce trafik kazası geçirip kaybolan E.K’ye ait olabileceği üzerine duruluyor.