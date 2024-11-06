Sivas'ta parçalanmış bebek olayının aslı ortaya çıktı

06 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:54

Sivas'ta boş arazide bulunan parçalanmış bebek olayının aslı ortaya çıktı. Ölü doğan bebeğin ailesi tarafından defnedildiği, sokak köpeklerin mezarı açarak cansız bedeni çıkarttığı öğrenildi.

Günler önce Sivas'ta boş arazide bulunan parçalanmış bebek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olay büyük yankı uyandırırken polis ekipleri de harekete geçti. Fakat herkesin tüylerini ürperten olayda gerçek bambaşka çıktı.

SOKAK KÖPEĞİ MEZARDAN ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre ölü doğan bebek daha önceden vefat eden abisinin yanı başına ailesi tarafından defnedildi. Defnedilen bebeği sokak köpekleri mezardan çıkarttı. Başıboş sokak köpeklerinin boş araziye sürükledikleri bebek cesedi vatandaşlar tarafından görülerek emniyet ekiplerine bildirilmişti. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri ölü doğan bebeğin ilk gömüldüğü mezarda bugün inceleme yaptı.