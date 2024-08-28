Sivas'ta sağanak yağış sele neden oldu: 20 ev sular altında kaldı

28 Ağustos 2024 22:52 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 22:52

Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil birçok ili uyardı: Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat! İşte 28 Ağustos 2024 il il hava durumu

Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil birçok ili uyardı: Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat! İşte 28 Ağustos 2024 il il hava durumu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yoğun yağışların ardından dereler taştı. 20 ev ve birçok ahır sular altında kalınca AFAD ekipleri köyde çalışma başlattı. Ulaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Sivas İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri, su boşaltma ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Sular altında kalan evlerden kurtulanlar eşyalarını kurtarmak için harekete geçti. Ev ve ahırlarda ağır maddi hasar oluştu. Selden dolayı yaralanan ve telef hayvan olmadığı bildirildi.

''KAMYON GELSE ONU DA GÖTÜRÜRDÜ''

Yağmurun ardından oluşan sele çocuklarıyla birlikte evde yakalanan Behiye Muhit, "Bir anda oldu. Ben kapıyı kapatmasam sel bizi götürürdü. Ben çocuklarımı aldım çıkayım dedim, kapının önüne çıktım. Karşıdan dalga halinde gelince, çocuklarımı içeri alıp kapıyı kapatmaya çalıştım ama kapatamadım. Kocaman bir tomruk geldi, tomruk içeri girse bizi öldürürdü. Gücümün yettiği yere kadar tuttum. İçeride kızlarımla beraber 4 kişiydik. Eşim dışarıda biz içeride kaldık. Metrelerce yükseklikte bir dalgaydı. Ben anlatamam. Eğer kamyon gelse kamyonu da götürürdü” dedi.

SEL BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sel sırasında koyunlarını yaylıma çıkardığını söyleyen Sami Yıldız adlı vatandaş ise, “Havanın gelişinden selin geleceğini tahmin ettim. Eve geldiğimizde malum durumu gördük. Traktörümüzün römorkunu, tırnağını, çayır bıçağını götürdü. Ağıllarımızı su bastı. Koyunlarımızdan üşüyen oldu, hasta olan olacak. Ne kadar zayiat olur onu sabah göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.